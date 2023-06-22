Попова предупредила о рисках появления новых опасных вариантов ковида

Глава Роспотребнадзора отметила, что пандемия привела к срыву плановой иммунизации во многих странах

СОЧИ, 22 июня. /ТАСС/. Риски появления новых вариантов коронавируса, которые могут легче передаваться или вызывать более тяжелое течение болезни, сохраняются несмотря на отмену чрезвычайной ситуации в связи с пандемией в мире. Об этом в четверг заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Широкая циркуляция возбудителя продолжается. Сохраняется риск появления новых вариантов, которые могут легче передаваться или вызывать более тяжелые течения болезни, что делает еще более острой потребность в постоянном вложении ресурсов, осуществлении эпиднадзора не только за возникающими случаями заболевания, но и за последствиями постковида", - подчеркнула она, выступая на конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения".

Она также отметила, что пандемия привела к срыву плановой иммунизации во многих странах. Сегодня около 70 млн детей, не привитых вовремя в рамках национальных календарей прививок против кори, полиомиелита, дифтерии, столбняка, добавила Попова. "Это, безусловно, формирует повышенный риск распространения этих инфекций. Растет корь, растет полиомиелит. И я уверена, что это не пиковые значения в этом году", - сказала она.