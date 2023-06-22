22 июня, 09:43
Пандемия COVID-19

Попова предупредила о рисках появления новых опасных вариантов ковида

Глава Роспотребнадзора отметила, что пандемия привела к срыву плановой иммунизации во многих странах

СОЧИ, 22 июня. /ТАСС/. Риски появления новых вариантов коронавируса, которые могут легче передаваться или вызывать более тяжелое течение болезни, сохраняются несмотря на отмену чрезвычайной ситуации в связи с пандемией в мире. Об этом в четверг заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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"Широкая циркуляция возбудителя продолжается. Сохраняется риск появления новых вариантов, которые могут легче передаваться или вызывать более тяжелые течения болезни, что делает еще более острой потребность в постоянном вложении ресурсов, осуществлении эпиднадзора не только за возникающими случаями заболевания, но и за последствиями постковида", - подчеркнула она, выступая на конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения".

Она также отметила, что пандемия привела к срыву плановой иммунизации во многих странах. Сегодня около 70 млн детей, не привитых вовремя в рамках национальных календарей прививок против кори, полиомиелита, дифтерии, столбняка, добавила Попова. "Это, безусловно, формирует повышенный риск распространения этих инфекций. Растет корь, растет полиомиелит. И я уверена, что это не пиковые значения в этом году", - сказала она. 

Теги:
РоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия COVID-19
© Информационное агентство ТАСС
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