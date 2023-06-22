В Красноярском крае в двух городах ввели режим "черного неба"

В Среднесибирском УГМС сообщили, что объявлен режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности

КРАСНОЯРСК, 22 июня. /ТАСС/. Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) введен в Ачинске и Красноярске до вечера пятницы. Усилен мониторинг атмосферного воздуха, сообщил в четверг в своем Telegram-канале глава регионального управления Роспотребнадзора Дмитрия Горяев.

"В связи с объявлением режима НМУ в городе Ачинске с 16:00 (12:00 мск) сегодняшнего до 19:00 (15:00 мск) завтрашнего дня нами усилен мониторинг атмосферного воздуха", - написал он.

В Красноярске режим также действует до вечера пятницы. В Среднесибирском УГМС уточнили, что объявлен НМУ первой степени опасности.

Источником смога становятся выхлопные газы и многочисленные выбросы предприятий. В безветренную погоду в воздухе происходит явление приземной инверсии, когда температура у земли ниже, чем в верхних слоях атмосферы, из-за чего скапливаются вредные вещества. Эти условия неблагоприятны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и хроническими заболеваниями дыхательных путей.

Во время неблагоприятных метеоусловий предприятиям предписывают сократить выбросы в атмосферу, а горожанам рекомендуется меньше времени проводить на улице и ограничить использование личных автомобилей.