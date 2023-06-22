Астроном из Гарварда считает, что ИИ поможет в поиске других цивилизаций и общении с ними

Профессор астрономии Ави Лёб предполагает, что инопланетный ИИ вступит в контакт с земным, потому что у этих систем будет больше общего, чем у потенциальных пришельцев и людей

НЬЮ-ЙОРК, 22 июня. /ТАСС/. Искусственный интеллект можно задействовать для поиска внеземных цивилизаций, он также может облегчить контакт с пришельцами, если те вдруг решат посетить Землю. Такое мнение высказал профессор астрономии Гарвардского университета Ави Лёб.

"Если они [пришельцы] посетят нас, мы сможем использовать наши системы ИИ, чтобы вступить в коммуникацию с их ИИ", - приводит его слова телеканал Fox News.

Кроме того, ученый полагает, что искусственный интеллект можно отправлять в путешествия за пределы Солнечной системы, поскольку человеку такие полеты недоступны. "Лучше отправлять в межзвездные путешествия, которые могут занимать более 50 тысяч лет, электронные гаджеты, чем биологических особей. Системы ИИ смогут пережить такое путешествие", - утверждал профессор.

Ранее официальный представитель Пентагона Сьюзан Гоф опровергла ТАСС высказывания американского экс-разведчика Дэвида Граша о том, что правительство США в рамках секретной военной программы якобы смогло заполучить космические корабли внеземного происхождения.

Ранее Граш в интервью телекомпании NewsNation изложил версию, согласно которой у вашингтонской администрации есть "неповрежденные и частично неповрежденные" летательные аппараты внеземного происхождения - "либо [успешно] приземлившиеся, либо разбившиеся". Бывший сотрудник Национального агентства геокосмической разведки, а также Национального разведывательного управления военно-космической разведки США утверждал, что Пентагон смог заполучить их в рамках секретной военной программы по поиску кораблей внеземного происхождения, которой американские власти занимаются последние несколько десятилетий.