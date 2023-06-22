22 июня, 10:31

На дороге между Джанкоем и КПП "Чонгар" после удара по мосту пробок не зафиксировали

Сотрудники ГИБДД предупредили водителей, что схема движения изменилась

ГЕНИЧЕСК, 22 июня. /ТАСС/. Пробок на дороге, ведущей из Джанкоя к КПП "Чонгар" в Крыму, нет, передает корреспондент ТАСС.

Сотрудники ГИБДД предупредили водителей, что схема движения изменена и ехать необходимо в объезд.

Утром 22 июня врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские войска нанесли удар ракетами Storm Shadow по мостам на административной границе между регионом и Крымом в районе Чонгара. По данным председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова, второй мост, попавший под удар украинской армии, был старый и уже не использовался. Автомобильный транспорт перенаправляют по двум альтернативным маршрутам через пункты пропуска "Армянск" и "Перекоп". Как сообщил ТАСС министр транспорта Крыма Николай Лукашенко, проблем с логистикой в регионе нет. 

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