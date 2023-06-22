В Якутии кампус "Школы 21" сможет принимать свыше 200 участников в год

Министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий региона Анатолий Семенов сообщил, что обучение в нем будет доступно для любого жителя республики

ЯКУТСК, 22 июня. /ТАСС/. Кампус "Школы 21", открытие которого запланировано в Якутске в сентябре этого года, сможет в год принимать свыше 200 участников на основное обучение, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе "Школы 21". Кампус в Якутске станет первым на Дальнем Востоке.

"Уже этой осенью жители Якутска смогут учиться в новом современном кампусе школы. Он даст возможность поступить на основное обучение более 200 участникам в год. В настоящее время продолжается набор на поступление в школу. Так, в Якутске уже подано около 490 заявок", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщил на пресс-конференции министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии Анатолий Семенов, кампус расположится в здании по улице Ойунского напротив спорткомплекса "Триумф". По его словам, обучение будет доступно для любого жителя республики. "Более того, скажу, что наша школа будет доступна также и для жителей других субъектов. Мы думаем, что ребята с Дальнего Востока <…> тоже смогут приезжать к нам учиться", - сказал он. Кроме того, власти рассчитывают на появление в следующем году общежития.

Как уточнил ТАСС директор "Школы 21" Александр Федяков, в данный момент уже идет работа по обустройству кампуса. "Сейчас финальный этап демонтажа, сейчас уже начинаются строительные работы. Параллельно происходит закупка техники, мы все стараемся сейчас делать максимально быстро, но при этом качественно", - сказал он.

В этом году в ходе ПМЭФ правительство Якутии и Сбербанк заключили соглашение о взаимодействии в области информационных технологий. Как сообщали в региональном правительстве, в республике откроется кампус "Школы 21", инновационный проект "Сбера" в сфере подготовки ИТ-специалистов. В данный момент кампусы "Школы 21" работают в Москве, Казани, Новосибирске и Сургуте.

О "Школе 21"

"Поступление в школу не зависит от предыдущих знаний, опыта работы, умения программировать и наличия дипломов. <…> Для обучения в школе применяется уникальная методика - "равный равному": без менторов, лекций и оценок, только индивидуальная или коллективная работа над проектами. При этом каждый участник может сам выстроить график обучения и двигаться по своей индивидуальной образовательной траектории: наряду с обучением программированию также активно развивать мягкие навыки. Срок обучения зависит от самого участника - от 1,5 (разработчик начального уровня - Junior) до 3 лет (разработчик среднего уровня - Middle)", - сообщили в пресс-службе.

Также там отметили, что одна из важных технологических составляющих школы - проведение обучения на собственной цифровой образовательной платформе с элементами геймификации, разработанной "Сбером" специально для "Школы 21".