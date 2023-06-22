В Петербурге намерены демонтировать корпус завода им. Козицкого на Васильевском острове

На его месте планируют построить жилой комплекс

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Группа компаний "Красная стрела" приступила к демонтажу производственного корпуса старейшего завода им. Козицкого на 7-й линии Васильевского острова, 84 в Петербурге. На этом месте до 2027 года планируется построить жилой комплекс, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе компании.

"Срок действия разрешения на строительство действует до 22 февраля 2027 года. В среду застройщиком был произведен осмотр конструкций дома № 84 на 7-й линии В.О. и по его результатам было принято решение о незамедлительном устранении аварийности демонтируемых конструкций во избежание чрезвычайных происшествий. Были перекрыты проезды и тротуары, стояли сигналисты по обе стороны установленного защитного ограждения. В ходе работ часть конструкций оказалась на проезжей части. К 03:00 22 июня аварийные конструкции здания были демонтированы. В ходе выполняемых работ пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе компании.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Василеостровского района, по факту обрушения фрагментов здания бывшего завода организована проверка. "Прокуроры устанавливают обстоятельства и причины произошедшего, по результатам будет дана оценка исполнению ответственными лицами требований законодательства, регламентирующего содержание объекта, безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения", - говорится в сообщении.

После завершения сноса корпуса начнутся подготовительные строительные работы.

Жилой комплекс планируется построить на участке площадью 1,07 га, он ограничен 7-й и 8-й линиями Васильевского острова, а также набережной реки Смоленки. ЖК переменной этажности от 5 до 9 этажей рассчитан на 360 квартир бизнес-класса. Финансирование строительства в объеме 4,24 млрд рублей осуществляет Сбербанк. В ходе работ застройщик демонтирует производственный корпус 1988 года постройки.

Завод им. Козицкого был одним из старейших предприятий в России в области техники связи и телекоммуникаций. Он был основан в 1855 году в Санкт-Петербурге как мастерские фирмы "Сименс и Гальске". До революции на предприятии выпускались телеграфные аппараты, динамомашины, приборы железнодорожной сигнализации и радиостанции. На заводе были разработаны и выпущены первые советские телевизоры: механический "Б-2", электронный "ТК-1", цветной "Радуга ЦТ-3", а также первый прототип цифрового телевизора "Радуга-6690". Сейчас завод входит в ПКГ "Радуга" и выпускает технику связи на новых производственных площадках.