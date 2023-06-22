Несколько участков дорог в Москве переразметят для увеличения скорости и безопасности

На других улицах поменяют направление движения, переразметят три кольцевых перекрестка в ВАО и ЮАО, там появится турбокольцевая разметка

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Переразметку проведут на десятках дорожных участков в Москве для повышения их безопасности и скорости движения транспорта. Об этом сообщается в четверг в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"85 новых проектов ЦОДД по переразметке сделают движение на дорогах быстрее и безопаснее. По словам [заммэра столицы] Максима Ликсутова, на 46 участках дорог будут добавлены новые полосы для увеличения пропускной способности. Например, на 60% больше автомобилей смогут проезжать съезд на М-2 в область на внешней стороне МКАД у Варшавского шоссе", - значится в публикации.

Так, для увеличения скорости машин на других улицах поменяют направление движения (например, на Мичуринском проспекте сделают 4 новых разворота), переразметят три кольцевых перекрестка в ВАО и ЮАО - там появится турбокольцевая разметка, которая снижает аварийность и повышает пропускную способность перекрестка на 20%.

"Переразметка позволяет быстро и эффективно улучшать условия движения транспорта без изменения размеров дорог. Это помогает сократить время в пути, обеспечить безопасность и сделать поездки комфортнее. В этом году мы подготовили 86 проектов по переразметке проблемных участков", - добавил Ликсутов, чьи слова приводят в дептрансе.