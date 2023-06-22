В Чебоксарах открылся Всероссийский молодежный межнациональный лагерь "Диалог культур"

На площадку прибыли представители 21 региона России

ЧЕБОКСАРЫ, 22 июня. /ТАСС/. Более 100 представителей 21 региона России прибыли на Всероссийский молодежный межнациональный лагерь "Диалог культур", который открылся в четверг в Чебоксарах. Как сообщил журналистам в кулуарах лагеря заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей Станислав Бедкин, мероприятие продемонстрирует богатую палитру народа России.

"Этот лагерь задумывался как мероприятие для творческих людей. Они будут общаться между собой. Итогом мероприятия будет их выступление здесь, в республике. Это позволит показать богатую, красивую палитру нашего народа, ведь у нас здесь представители 21 региона", - сказал он.

По словам главы Чувашии Олега Николаева, лагерь призван объединить творческую молодежь из разных регионов. "Сам "Диалог культур" имеет колоссальное значение, потому что здесь участвует молодежь. Молодежь, которая несет эту культуру в завтрашний день. Наша фундаментальная сила, которая основана на разнообразии культур, сделает нас сильными и едиными", - уточнил он журналистам.

Перед открытием лагеря участники почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания. Затем зрители увидели чувашские танцы в национальных костюмах. После церемонии состоялась беседа "Диалог на равных", на которой участники смогли задать интересующие вопросы главе Чувашии и экспертам.

В лагере будет организована образовательная программа, встречи с экспертным сообществом, представителями власти, культуры и бизнеса, тематические мастер-классы. На площадке представят восемь тематических направлений развития - рисунки на национальную тематику, декоративно-прикладное искусство, национальные виды спорта, национальный костюм, блюдо национальной кухни, национальная песня, национальный танец, национальный фольклор.

Всероссийский молодежный межнациональный лагерь "Диалог культур" продлится до 25 июня. Мероприятие организовано Федеральным агентством по делам национальностей при поддержке правительства Чувашии. Участниками мероприятия в 2023 году стали 150 представителей молодежного культурного сообщества из 21 субъекта Российской Федерации.