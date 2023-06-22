22 июня, 10:42

"Новые люди" предложили через "Госуслуги" уведомлять граждан о манипуляциях с медкартами

Фракция в Госдуме направила соответствующее предложение премьер-министру Михаилу Мишустину

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Фракция "Новые люди" в Госдуме направила предложение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину об информировании граждан обо всех манипуляциях с электронными медицинскими картами через портал "Госуслуги". Об этом сообщил в четверг член фракции, первый зампред думского комитета по информационной политике Антон Ткачев.

"Новые люди" сегодня направили предложение правительству, Михаилу Владимировичу [Мишустину], которое обязывает уведомлять людей обо всех манипуляциях с электронными медкартами через "Госуслуги", - сказал он в ходе пленарного заседания Госдумы.

По словам Ткачева, для этого необходимо совместить систему Минздрава с системой госуслуг. "В ряде случае человек должен в том числе иметь право запретить использование этих персональных данных", - добавил парламентарий. Он призвал депутатов Госдумы подключиться к этой работе и подумать о законопроектах, которые дадут возможность людям "защититься и в этой области". 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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