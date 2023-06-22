22 июня, 11:08
Военная операция на Украине

Москалькова заявила о необходимости упорядочить выдачу удостоверений всем участникам СВО

По словам уполномоченного по права человека в РФ, бойцы ЧВК "Вагнер" имеют такое же право на получение соответствующего документа, как и военнослужащие

ТУЛА, 22 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова намерена обратиться в компетентные органы с предложением более четко прописать порядок выдачи удостоверений всем участникам СВО, в том числе добровольцам и заключившим контракт с частыми военными компаниями. Об этом она сообщила в четверг во время рабочей поездки в Тульскую область.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Обращусь в компетентные органы для того, чтобы более четко прописать порядок выдачи удостоверений участников боевых действий для всех категорий", - сказала она.

По ее словам, бойцы ЧВК "Вагнер" имеют такое же право на получение удостоверения участника СВО, как и военнослужащие. "Вопрос в том, кто выдаст справку, что они заключили контракт с ЧВК, в какой форме этот контракт принимается для выдачи удостоверения", - добавила омбудсмен.

Москалькова в ходе рабочей поездки в Тульской области в четверг посетила семейный многофункциональный центр, тульский филиал фонда "Защитники Отечества", приняла участие в возложении цветов в рамках мероприятий, приуроченных к Дню памяти и скорби. 

Теги:
РоссияМоскалькова, Татьяна НиколаевнаВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация