В Москве завершили строительство путепровода под ж/д путями в составе южного участка МСД

Общая площадь работ превысила 2 тыс. кв. м

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Строительство путепровода тоннельного типа на южном участке Московского скоростного диаметра (МСД) от Павелецкого направления до МКАД завершено. Об этом сообщил в четверг заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Завершено строительство путепровода под действующими железнодорожными путями Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД). Выполнены все строительные работы, завершена внутренняя и внешняя отделка обоих тоннелей. Общая площадь работ превысила 2 тыс. кв. м. Также смонтированы все необходимые инженерные системы, включая автоматизированную систему управления дорожным движением", - сказал Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Заммэра отметил, что новый путепровод связывает два участка основного хода МСД и объединяет семь полос движения (три - в направлении центра города и четыре - в сторону области). По словам Бочкарева, запуск объекта позволит значительно снизить нагрузку на южный сектор МКАД и прилегающую улично-дорожную сеть.

Генподрядчиком и генпроектировщиком нескольких участков Московского скоростного диаметра выступил инжиниринговый холдинг "Мосинжпроект". Генеральный директор "МИПСТРОЙ 1" (ведущее строительное подразделение ГК "Мосинжпроект") Константин Маслаков отметил, что строительство путепровода велось без остановки движения поездов.

"Для этого был смонтирован экран из металлических труб, под защитой которого выполнялось устройство основных конструкций путепровода", - сказал Маслаков.

Он добавил, что на объекте продолжается благоустройство прилегающей территории. Общая площадь озеленения составляет более 1 га.