Москалькова намерена решить вопрос проведения реабилитации участников СВО ближе к дому

По словам омбудсмена, после выписки из госпиталей военнослужащие должны ехать в воинскую часть, чтобы получить направления на прохождение реабилитации

ТУЛА, 22 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает неправильным, что раненые участники специальной военной операции (СВО) после лечения проходят реабилитацию далеко от места проживания родственников. Министерство обороны РФ сейчас решает эту проблему, сообщила она в четверг во время рабочего визита в Тульскую область.

По словам омбудсмена, после выписки из госпиталей участники СВО должны ехать в воинскую часть, чтобы получить направления на прохождение реабилитации.

"И не факт, что ты получишь место, близкое к проживанию родственников. Я обратилась по этому поводу в министерство обороны с просьбой изменить этот порядок и сделать его более удобным. Сейчас этот вопрос рассматривается", - сказала Москалькова.

22 июня уполномоченный по правам человека в РФ находится с рабочей поездкой в Тульской области. Она посетила семейный многофункциональный центр (МФЦ), тульский филиал фонда "Защитники Отечества", приняла участие в возложении цветов в рамках мероприятий, приуроченных ко Дню памяти и скорби.