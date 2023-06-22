В завершении церемонии перед ее участниками под звуки военного оркестра прошел почетный караул

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в День памяти и скорби, который отмечается в годовщину начала Великой Отечественной войны.

Церемония прошла в Александровском саду. Военнослужащие роты почетного караула установили венки у Могилы Неизвестного Солдата.

Собянин поправил ленты у венка "Неизвестному Солдату от правительства Москвы".

Вместе с мэром венки возложили депутат Госдумы, председатель правления клуба Героев Советского союза, Герой РФ, полный кавалер ордена Славы Москвы и Московской области, генерал-полковник Владимир Шаманов и председатель Московской городской общественной организации пенсионеров, ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Георгий Пашков.

После возложения последовала минута молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне и исполнение гимна России.

Затем цветы к Могиле Неизвестного Солдата возложили ветераны, члены общественных волонтерских организаций столицы и другие участники церемонии.

В завершении церемонии перед ее участниками под звуки военного оркестра прошел почетный караул.