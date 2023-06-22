Посол США заявила, что Россия трижды отказала в консульском доступе к Гершковичу с апреля

Линн Трейси также повторила позицию американской стороны о невиновности журналиста, вновь призвала немедленно освободить его вместе с осужденным за шпионаж Полом Уиланом

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Посол США Линн Трейси заявила, что российская сторона с апреля трижды отказала в консульском доступе к корреспонденту американской газеты The Wall Street Journal Эвану Гершковичу, обвиняемому в шпионаже. Об этом она заявила в четверг журналистам после заседания Мосгорсуда, признавшего законным решение продлить на три месяца срок содержания журналиста под стражей.

"Это было заседание по обжалованию продления его ареста, и мы крайне разочарованы отрицательным решением суда. Несмотря на то, что я не смогла лично поговорить с Эваном в здании суда, мы смогли увидеть его в зале, - сказала она. - Россия три раза ответила отказом на запросы посольства США в предоставлении консульского доступа с тех пор, как я в последний раз посещала Эвана в апреле".

Дипломат также повторила позицию американской стороны о невиновности журналиста, вновь призвала немедленно освободить его вместе с осужденным за шпионаж Полом Уиланом.