Пятый участок ЮВХ в составе Московского скоростного диаметра получил разрешение на ввод

На сданном участке диаметра будет организовано движение по трем дорожным полосам в каждом направлении

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Мосгосстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию пятого участка Юго-Восточной хорды (ЮВХ), которая входит в состав Московского скоростного диаметра (МСД). Об этом сообщил председатель ведомства Игорь Войстратенко.

"Протяженность Южного участка МСД от улицы Полбина до Курьяновского бульвара (ЮВХ-5) составляет 3,7 км. Дорожные строители связали скоростную магистраль с существующими улицами и проездами в близлежащих районах. Построены съезды и эстакады, установлены шумозащитные экраны для того, чтобы создать комфортную среду для жителей близлежащих кварталов. Общая длина дорожных объектов составляет более 8,5 км", - сказал Войстратенко, чьи слова приводит пресс-служба Мосгосстройнадзора.

Как уточняют в ведомстве, на сданном участке Московского диаметра будет организовано движение по трем дорожным полосам в каждом направлении. Для верхнего слоя дорожного покрытия использовался щебеночно-мастичный асфальтобетон. Установлены дорожные знаки и нанесена разметка. На магистрали предполагается ограничение скорости до 80 км/ч.

"Работы по запуску Южного участка МСД ведутся с опережением графика. Благодаря увязке с существующей дорожной сетью введенная часть магистрали улучшит транспортную доступность районов Печатники, Марьино и Люблино. Движение по всей ЮВХ планируется открыть до конца текущего года", - отметил Войстратенко.

Также в рамках сданного участка выполнена реконструкция Шоссейной улицы, которая была расширена и частично интегрирована в МСД. Появились съезды-эстакады на Батюнинскую и Бататайскую улицы, обустроены проезды к подстанции скорой помощи №8 района Печатники. Новая кольцевая развязка соединяет Шоссейную, Иловайсую и Батюнинскую улицы. Строители выполнили монтаж инженерных коммуникаций и благоустройство прилегающей территории.

Как заверили в пресс-службе, Мосгосстройнадзор уделяет пристальное внимание объектам дорожной инфраструктуры города. "К проверкам объектов привлекались специалисты подведомственного центра экспертиз, которые осуществили комплекс лабораторно-инструментальных исследований и испытаний дорожного покрытия", - заявил Войстратенко.