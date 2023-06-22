Глава СВР выразил уверенность в том, что экспозиция "произведет по-настоящему сильное впечатление"

БРЕСТ, 22 июня. /ТАСС/. Председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин предложил провести в Белоруссии выставку из цикла "Обыкновенный нацизм".

"Свидетельства многочисленных преступлений, совершаемых украинскими боевиками, собирает созданное по инициативе Российского исторического общества межмузейная группа. На основе ее материалов создан ряд передвижных выставок из цикла "Обыкновенный нацизм". Выставки эти были успешно представлены в нескольких регионах России, - отметил Нарышкин. - Я предложил бы, уважаемый Дмитрий Федорович (Мезенцев, госсекретарь Союзного государства - прим. ТАСС), осенью провести такую выставку и в Республике Беларусь".

"Не сомневаюсь, что она (выставка - прим. ТАСС) произведет по-настоящему сильное впечатление", - сказал глава РИО, выступая в четверг в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" на мероприятиях, приуроченных ко Дню памяти и скорби.