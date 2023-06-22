Костомаровский мост в центре Москвы отремонтируют

В период ремонта на этом маршруте предусмотрено движение автобусов, которые компенсируют временное отсутствие трамваев

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Проект капитального ремонта Костомаровского моста 1941 года постройки получил одобрение столичных властей. Об этом сообщил в четверг заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В рамках проекта Костомаровский мост, построенный на реке Яузе в 1941 году, будет полностью отремонтирован и обновлен. Протяженность сооружения составляет 88 м, а ширина - 33 м", - сказал Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Сроки выполнения работ в пресс-релизе не уточняются.

Заммэра подчеркнул, что в период ремонта на этом маршруте предусмотрено движение автобусов, которые компенсируют временное отсутствие трамваев. "Для обеспечения безопасности водителей и пешеходов предусмотрена установка временных дорожных знаков и нанесение разметки", - отметил он.

Председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева уточнила, что в рамках проекта будут заменены трамвайные пути на мосту и подходах к нему. "Кроме того, планируется демонтировать блочную и шпально-щебеночную конструкции. После этого запланирована укладка новых трамвайных путей. Также предполагается монтаж электрических межрельсовых путевых и междупутных соединителей", - сказала Яковлева.

По ее словам, в числе прочих ремонтных мероприятий запланирована замена деформационных швов, гидроизоляции, вентиляционных решеток, верхних слоев существующего покрытия проезжей части и тротуаров. Также специалисты отремонтируют ограждение и железобетонные конструкции.