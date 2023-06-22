Мишустин на совещании в Казани объявил минуту молчания в День памяти и скорби

Премьер-министр России принял участие в совещании по авиапрому

КАЗАНЬ, 22 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин начал совещание по авиапрому в Казани с минуты молчания в память о годовщине начала Великой Отечественной войны.

"Мы бережно храним нашу историю и всегда с уважением будем относиться к подвигу тех, кто защитил страну от врагов. Благодаря их мужеству, стойкости духа и безмерной отваге удалось одержать Победу над нацизмом", - сказал глава кабмина. "Предлагаю почтить память героев. Объявляю минуту молчания", - добавил он.

Говоря о Казанском авиазаводе, Мишустин отметил, что предприятие внесло немалый вклад в Великую Победу. В годы Великой Отечественной войны работы здесь шли в круглосуточном режиме, изготавливались тысячи самолетов, роль которых в боевых действиях невозможно переоценить, указал председатель правительства.

По его словам, и сейчас завод - это ведущее российское предприятие по проектированию, производству и послепродажному сопровождению ракетоносцев и лайнеров специального назначения, на котором как и в прежние времена трудятся компетентные и талантливые специалисты. Отдельно Мишустин обратил внимание на большое количество отечественного современного оборудования на заводе, использование российского сырья и передовых разработок.