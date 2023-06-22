Госдума упростила выдачу ВНЖ заключившим контракт с российскими Вооруженными силами

Мера также распространяется на высококвалифицированных специалистов, работающих в России не менее двух лет

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании четверг приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, которым упрощается получение вида на жительство для высококвалифицированных специалистов и иностранцев, заключивших во время спецоперации контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ или воинских формированиях, а также членов их семей.

Изменения вносятся в закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации". Он дополняется нормой о том, что вид на жительство выдается без ограничения срока действия высококвалифицированному специалисту, работающему не менее двух лет в России в этом качестве, и членам его семьи при условии, что он и члены его семьи уже проживают в стране по полученному виду на жительство. Предусматривается, что специалист обязан обращаться за получением (выдачей) разрешения на работу в МВД России или его территориальные органы, принявшие решение о выдаче разрешения на работу, в течение 30 календарных дней со дня принятия такого решения. По ходатайству работодателя и при наличии уважительных причин разрешение может быть получено в более поздний срок. Если разрешение не получено в срок, то оно не выдается, принятые решения о выдаче таких разрешений на работу отменяются. Также устанавливается, что высококвалифицированный специалист и члены его семьи, не имеющие иных законных оснований для пребывания (проживания) в России, обязаны выехать из страны.

Законом расширяется перечень лиц, которым вид на жительство выдается без получения разрешения на временное проживание. Речь идет об иностранных гражданах, заключивших в период проведения специальной военной операции контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ или воинских формированиях на срок один год, и членах их семей. Норма будет применяться и в случае гибели военнослужащего. Членами семьи военнослужащего признаются его супруг (супруга), дети (в том числе усыновленные, удочеренные), родители (в том числе приемные).