Собачий жир правда помогает при туберкулезе?

В заметках о пользе собачьего жира встречается утверждение, что это проверенное веками средство. Продукты из животных — зачастую тех, что обычно не употребляют в пищу, — действительно использовали как лекарства еще в древности, а в европейских медицинских трактатах раннего Нового времени при туберкулезе и других болезнях легких в самом деле советовали принимать собачий жир (также его рекомендовали для обработки огнестрельных ранений, при подагре, язвах, глухоте).

Впрочем, это ничего не говорит об эффективности. На протяжении большей части истории врачевание оставалось скорее искусством, а прежние способы лечения сегодня вызывают оторопь. "Беременные женщины и люди, страдающие от отеков суставов или судорог, носили специально обработанные полоски человеческой кожи, известные как "человечья шкура" или "жир бедных грешников". Целительная сила мумий — высушивание человеческой плоти было широко распространено — даже оказалась в центре нового религиозного мистического учения, созданного иезуитом Бернардом Цезием", — писал в книге "Праведный палач. Жизнь, смерть, честь и позор в XVI веке" историк Джоэл Харрингтон.

В рецензируемых научных журналах не встречаются исследования эффективности лечения туберкулеза собачьим или еще каким-нибудь животным жиром. Неясно, почему такая терапия вообще может сработать. Те, кто нахваливает собачий жир, говорят либо о содержащемся в нем "уникальном антибактериальном компоненте", не называя его, либо о витаминах и питательных веществах. Хотя у больных туберкулезом действительно бывает недостаток витамина D, животные жиры далеко не основной его источник. Что до энергетической ценности, то рекомендованные две-три столовые ложки жира дают около 250–350 ккал — примерно как в двух стаканах молока.

Судя по источникам на английском языке, туберкулез до сих пор пытаются лечить собачьим жиром (или мясом) в основном в бывших республиках СССР. Обычно упоминают страны Средней Азии, но, например, в 2017 году издание Publika писало о знахаре из пригорода Кишинева, который готовит противотуберкулезные снадобья из собак с 1985 года. В заметке сказано, что мужчина узнал о целебных свойствах собачьего жира и мяса в тюрьме. Где он отбывал наказание, неизвестно.

В историях вроде этой тюрьмы упоминаются почти всегда. Туберкулез можно назвать тюремной болезнью: так, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в российских учреждениях пенитенциарной системы в 2021 году риск заболеть был в 26 раз выше, чем на воле (для сравнения: в Армении — в 38 раз, в Украине — в 27 раз, в Бельгии — в 24 раза). В европейском регионе ВОЗ туберкулез чаще всего выявляют у заключенных в Кыргызстане, Молдове, России и на Украине. По совокупной заболеваемости эти и другие бывшие советские республики также опережают большинство других стран (в марте заместитель министра здравоохранения РФ Андрей Плутницкий заявил, что с 2000 года заболеваемость в России снизилась в три раза, смертность — в пять раз). В тюрьмах не всегда доступны медикаменты или полноценное питание — возможно, где-то вместо них можно было тайком заполучить мясо и жир собак, и так распространилось поверье.

На сегодня стандартная терапия туберкулеза — шестимесячный курс из четырех антибиотиков. Часто туберкулез вызывают бактерии, которые выработали устойчивость к одному или нескольким препаратам. Тогда назначают другие антибиотики. В этих случаях лечение может занимать два года. Также иногда требуется хирургическая операция, чтобы удалить поврежденные ткани. Зараженным, но еще не заболевшим тоже назначают антибиотики. Продолжительность курса составляет от одного до трех месяцев.