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В Бухаресте почтили память советских воинов, погибших при освобождении Румынии

На советском военном кладбище отслужили заупокойную литию

БУХАРЕСТ, 22 июня. /ТАСС/. Церемония возложения венков к памятнику воинам Советской армии, павшим за освобождение Румынии от фашистских захватчиков, прошла в четверг по случаю Дня памяти и скорби на советском военном кладбище в Бухаресте.

"Память о 27 млн советских воинов, сложивших головы в битве против нацизма, должна набатным колоколом звучать в наших сердцах и умах. И в наши дни все народы России послали своих сыновей на передний край борьбы с этим же врагом. Подавляющее большинство человечества, в том числе те, кто испытал иго неоколониализма, стоят на нашей стороне, хотя и не всегда могут сказать об этом во весь голос, поддерживают нашу борьбу", - заявил, выступая на церемонии, посол России в стране Валерий Кузьмин.

На кладбище была отслужена заупокойная лития в память о погибших на фронтах Великой Отечественной войны, участники почтили минутой молчания защитников Отечества, не вернувшихся с фронта.

К памятнику возложили венки от посольств России, Белоруссии и Казахстана в Румынии, от компаний "Газпромэкспорт" и "Лукойл", от Ассоциации румыно-российской дружбы. 

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