Почти 170 соцобъектов планируется построить в Подмосковье за три года

На 2023 год запланированы 58 объектов, на 2024 год - 76, на 2025 год - 34

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Порядка 170 объектов социального значения планируется построить на территории Московской области в период с 2023 по 2025 годы. В текущем году будут построены почти 60 объектов, среди которых большинство составляют учреждения образования, об этом в ходе заседания Мособлдумы сообщил министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

"По плану строительства у нас на 2023 год запланированы 58 объектов, на 2024 - 76, на 2025 год - 34. Всего за три года мы должны построить 168 объектов", - сообщил Локтев.

Он рассказал, что в текущем году в регионе ведется строительство более 40 объектов образования, 4 объекта здравоохранения, а также 8 спортивных объектов и 3 объекта культуры.

"Большинство объектов - это школы. С 2019 года губернатором Московской области Андреем Юрьевичем Воробьевым, можно сказать, была создана традиция закладывать школы. В первый этап у нас было заложено 50 школ, в 2021 году мы заложили 25 школ, в 2022 - 20 школ. Так, к 1 сентября 2023 года у нас уже будут открыты более 100 школ, которые были построены за этот период", - добавил министр.

По его словам, к новому учебному году в регионе заработают 23 новые школы, а до конца года в целом за счет бюджетных средств будут открыты 28 школ с общим количеством мест более 18 тыс. Так, к 1 сентября запланирован ввод школы на 525 мест в Коломне, школы на 400 мест в городском округе Истра, пристройки к школе на 200 мест в Мытищах и других объектов.