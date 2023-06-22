На территории регионов СКФО прогнозируют ливни, град и шквалистый ветер

По данным МЧС, непогода ожидается в Дагестане, Чечне и Ингушетии 22 и 23 июня

ТАСС, 22 июня. Ухудшение погоды прогнозируют в трех регионах Северо-Кавказского федерального округа. В Дагестане, Чечне и Ингушетии до конца дня 22 июня, а также 23 июня ожидаются ливни с грозой, град и шквалистый ветер, сообщили в региональных управлениях МЧС.

В районах Дагестана до конца суток 22 июня и в течение суток 23 июня местами ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра 20 м/с. А в Чеченской Республике прогнозируют сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с.

"Возможны повреждения ЛЭП и отключение электроэнергии. Специалисты рекомендуют заранее зарядить фонари или запастись свечами", - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по Чечне.

По данным регионального главка МЧС по Ингушетии, в регионе с обеда и до конца суток 22 июня, а также в течение суток 23 июня местами ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра 20-25 м/с. А на реках возможен подъем уровня воды до неблагоприятных отметок, в горных районах - сход селей малого объема.

Также по информации пресс-службы МЧС по Карачаево-Черкесии, в республике в течение суток 22 июня ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и ветром до 20-23 м/с. На реках подъем уровня воды до неблагоприятных отметок, в горах сход селей малого объема.