Эксперт: бороться с тополиным пухом в городе поможет замена женских деревьев на мужские

Старший научный сотрудник, научный куратор парка-дендрария Ботанического института РАН Геннадий Фирсов отметил, что заменять тополя на другие растения нет смысла, потому что они очень ценны для городской среды

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Постепенная замена женских экземпляров тополя на мужские поможет побороть обилие пуха летом в городе. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции в ТАСС старший научный сотрудник, научный куратор парка-дендрария Ботанического института РАН Геннадий Фирсов.

"В этом году [в Санкт-Петербурге] действительно много тополиного пуха. Проблема в городском озеленении заключается в том, что нужно со временем женские экземпляры по мере их старения заменять на мужские экземпляры. Это можно сделать не за один год, мы не призываем все старые деревья удалять и сразу новые высаживать", - сказал он.

По словам специалиста, тополь относится к двудомным растениям, и пух образуют только женские экземпляры. Заменять тополя на другие растения нет смысла, потому что они очень ценны для городской среды. Тополь быстро растет, хорошо очищает воздух, позволяет озеленять промышленные зоны, а его листва может держаться до наступления морозов. Спровоцировала же обилие пуха в этом году жаркая и очень сухая погода.

"Тополя в северных широтах, в которых находится Санкт-Петербург, имеют огромнейшее значение для озеленения. После Великой Отечественной войны, когда сады, парки, улицы нашего города восстанавливались после блокады, тополя сыграли огромную роль", - отметил он.

Как добавил Фирсов, у Ботанического института есть возможность выводить мужские экземпляры тополя, поэтому в сотрудничестве с руководителями, отвечающими за районное озеленение, можно проблему с тополиным пухом в Петербурге решить.