Детский сад на 300 мест с бассейном появится в районе Покровское-Стрешнево в Москве

Для детей предусмотрены бассейн, медицинский блок, многофункциональный музыкальный зал, кабинет для развивающих занятий и физкультурный зал

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Строительство детского сада на 300 мест в районе Покровское-Стрешнево началось в Москве. Общая площадь объекта составит 6,5 тыс. кв. м, сообщила в четверг пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

"В районе Покровское-Стрешнево началось строительство детского сада на 300 мест по адресу: Волоколамское шоссе, земельный участок 71/13. Помимо 12 групповых для детей предусмотрены: бассейн, медицинский блок, многофункциональный музыкальный зал, кабинет для развивающих занятий и физкультурный зал. Групповая ячейка включает в себя игровую, спальню, раздевалку и буфет", - приводит пресс-служба слова руководителя департамента Сергея Левкина.

Он добавил, что на территории дошкольной организации запроектированы детские игровые площадки с теневыми навесами, физкультурно-спортивная площадка и хозяйственно-бытовые площадки. Детский сад войдет в состав жилого комплекса Holland park. Помимо этого, в жилом квартале предусмотрено дошкольное учреждение на 150 воспитанников, две школы по 850 мест каждая и подземный паркинг. Ожидаемый срок ввода детского сада и школы, входящих в первую очередь застройки, - третий квартал 2025 года.