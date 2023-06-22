В Амстердаме планируют добавить культурную составляющую к эротическому центру

Большинство жителей города выступают против этой инициативы

ГААГА, 22 июня. /ТАСС/. Власти Амстердама хотят добавить культурную составляющую к эротическому центру, против создания которого выступает подавляющее большинство жителей города. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении муниципалитета.

Ранее городские власти заявили о намерении значительно сократить или полностью освободить центр города от окон с красными фонарями, где работают представительницы секс-индустрии. Вместо этого муниципалитет хочет создать один эротический центр, для размещения которого предложено три локации - две на юге и одна на севере города. Однако эти планы были восприняты горожанами крайне скептически - как показывает недавний опрос общественного мнения, около 80% жителей Амстердама выступают против создания такого эротического центра. На этом фоне было решено изменить концепцию.

"Мы ограничиваем размер и меняем составляющую эротического центра, потому что на юге и севере есть опасения по поводу неудобств, большого наплыва людей и влияния на окрестности, - говорится в сообщении муниципалитета. - Например, там будет меньше мест общественного питания и больше культурных программ. Это должно привести к сокращению и изменению категории посетителей".

Муниципалитет рассчитывает, что в центре по-прежнему сможет работать около 100 представительниц секс-индустрии, однако само место "станет скорее эротическим и культурным центром".

На этом фоне заинтересованным сторонам, в том числе разработчикам проектов, культурным учреждениям, представителям секс-индустрии, архитекторам и инвесторам, предлагается внести свои предложения относительно того, какие возможности и риски они видят в отношении трех предложенных мест. Как ожидается, окончательно решение по центру будет принято осенью.