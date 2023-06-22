В Калужской области открыли памятник в честь павших в Великой Отечественной войне

Памятник объединяет мемориальную стелу из гранита и бронзовую скульптурную композицию с изображением знамени, солдатской каски и пистолет-пулемета Шпагина

КАЛУГА, 22 июня. /ТАСС/. Памятник воинам - защитникам Калужской земли открыли в четверг на месте захоронения 29 красноармейцев в деревне Кузьминичи Куйбышевского района, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

"Памятник установлен на месте захоронения 29 советских воинов, погибших здесь в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Памятник сочетает в себе мемориальную стелу, выполненную из гранита, и бронзовую скульптурную композицию с изображением знамени, солдатской каски и автомата ППШ [пистолет-пулемета Шпагина]", - рассказали в пресс-службе.

Как рассказал в Telegram-канале глава региона Владислав Шапша, комплекс объединяет памятные плиты с именами погибших в боях за Родину, стелу, установленную в честь безымянных солдат, а также бюст Героя Советского Союза Николая Киреева. "Благодаря поисковикам здесь отчетливо чувствуешь связь поколений и то, что у памяти нет срока давности. За несколько лет на месте небольшого памятника в Кузьминичах создан мощный мемориальный комплекс", - добавил губернатор.

В мае в Кузьминичах перезахоронили останки 29 красноармейцев. Мемориал в деревне Кузьминичи Куйбышевского района Калужской области расположен рядом с Варшавским шоссе. Сама дорога и ее окрестности в 1941-1943 годах не раз становились местом ожесточенных сражений Красной Армии и войск фашисткой Германии.