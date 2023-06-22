Под Псковом захоронили останки 92 красноармейцев, погибших в Великой Отечественной войне

Экспертам удалось установить имя лишь одного из военнослужащих - Федюшина Алексея Николаевича, уроженца Иркутской области

ПСКОВ, 22 июня. /ТАСС/. Церемония захоронения останков 92 красноармейцев, погибших на территории Псковской области в годы Великой Отечественной войны, состоялась на территории Великолукского района, на мемориале "Ступинская высота". Останки советских солдат обнаружили при проведении поисковых экспедиций в 2023 году, сообщил ТАСС в четверг и.о. командира поискового отряда Сергей Колендо.

"Состоялась церемония перезахоронения 92 солдат Красной армии, освобождавших территорию Великолукского района в 1942, 1943, 1944 годах. Захоронение состоялось на мемориале "Ступинская высота" в Великолукском районе. Священнослужитель отслужил литию по погибшим. После церемонии состоялась всероссийская минута молчания", - сказал собеседник агентства.

Он также уточнил, что останки красноармейцев, которые были захоронены 22 июня, найдены поисковиками трех отрядов. В их числе - 69 бойцов, поднятых из земли поисковым отрядом "Штурм", а также останки 10 человек, найденных "Союзом десантников города Великие Луки".

"Кроме того, среди останков, которые захоронили сегодня, 13 человек, найденных поисковым отрядом "Высота", у них, в том числе, один именной. Это Федюшин Алексей Николаевич, красноармеец, 1913 года рождения. Место рождения - Иркутская область, Нижнеудинский район. Место службы - 381-я стрелковая дивизия. Установили личность по медальону, он пропал без вести в декабре 1942 года под Великими Луками", - пояснил Колендо.

Сражение в районе Великих Лук в декабре 1942 года - январе 1943 года несколько историков называет "Сталинградской битвой в миниатюре". Оно вошло в летопись Великой Отечественной войны как одна из успешных операций. Своими действиями части и соединения 3-й Ударной армии притянули на себя и сковали на 50-километровом фронте в общей сложности до десяти дивизий противника, не позволив использовать их на других направлениях.