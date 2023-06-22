Во Ржеве захоронили останки почти 600 красноармейцев

Поисковикам удалось установить имена 34 красноармейцев

ТВЕРЬ, 22 июня. /ТАСС/. Захоронение почти 600 красноармейцев, поднятых поисковыми отрядами в 2022 году в ходе Международной военно-исторической экспедиции "Ржев. Калининский фронт", состоялось в четверг на Мемориальном кладбище советских воинов во Ржеве Тверской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Все люди, которые сегодня здесь собрались, знают об ужасах Великой Отечественной войны. Вспоминая об этом тяжелейшем событии нашей истории, мы сохраняем в наших сердцах память о почти 27 млн человек, отдавших жизни за нашу независимость и свободу. Здесь, на ржевской земле, наши солдаты и офицеры насмерть стояли против отборных нацистских полчищ. Мы и будущие поколения граждан России всегда будут помнить и чтить их", - сказал губернатор Игорь Руденя.

По данным пресс-службы, на Мемориальном кладбище советских воинов захоронили останки 585 солдат и офицеров Красной армии, поднятых поисковыми отрядами в Ржевском округе в прошлом году в ходе Международной военно-исторической экспедиции "Ржев. Калининский фронт". Поисковикам удалось установить имена 34 красноармейцев, из них останки 3 человек были переданы родственникам в Оренбургскую, Тульскую и Тамбовскую области. Кроме этого, на Мемориальном кладбище были преданы земле останки ржевитянина Ивана Старшова, который погиб в ходе боев под Смоленском.

"Иван Дмитриевич был призван на службу в 1940 году, а через год он погиб под Смоленском. Мы бы хотели сказать большое спасибо поисковикам из отряда "Родина", которые отыскали его. Мы ничего не знали о его судьбе долгие 82 года, мы и не ждали, что когда-то его найдут. Очень жаль, что до этого дня не дожили те, кто помнил его еще живым, но сейчас в нашей семье воспитывается третье послевоенное поколение, которым надо рассказать о войне, чтобы они знали и помнили", - сказала племянница бойца Зоя Сергеева.

Территория Ржевского района была захвачена фашистами 14 октября 1941 года и 17 месяцев находилась в оккупации, кровопролитные сражения проходили по март 1943 года. В конце января 1942 года в результате наступления советских войск на центральном участке советско-германского фронта образовался выступ, получивший название Ржевско-Вяземский плацдарм, где развернулась Ржевская битва. В общей сложности в ходе боев с советской стороны погибли, были ранены, пропали без вести более 1,3 млн человек.