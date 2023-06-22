СМИ: Цукерберг принял предложение Маска выяснить отношения на ринге

По данным The Verge, Илон Маск вызвал Марка Цукерберга на ринг после того, как в сети появилась информация о намерениях Meta запустить приложение - конкурент Twitter

НЬЮ-ЙОРК, 22 июня. /ТАСС/. Руководитель корпорации Meta (признана в РФ экстремистской) Марк Цукерберг принял приглашение владельца Twitter Илона Маска выяснить отношения в бою без правил. Об этом в четверг сообщил портал The Verge.

Как уточняет издание, Маск вызвал Цукерберга на ринг после того, как в сети появилась информация о намерениях Meta запустить приложение - конкурент Twitter. "Я готов сразиться с ним в клетке, если он согласится", написал он на своей странице в Twitter.

Цукерберг отреагировал на предложение Маска сторис в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) со скриншотом сообщения Маска и подписью: "Присылай местоположение". "Вегасский Октагон", - ответил Маск.

О намерении Meta запустить приложение - аналог Twitter 8 июня сообщила газета The Wall Street Journal. Проект под кодовым названием Project 92 был представлен как "ответ Meta Twitter на общем собрании сотрудников корпорации.

27 октября 2022 года Маск, владелец компаний Tesla и SpaceX, закрыл сделку по покупке компании Twitter на сумму $44 млрд. Сразу после этого он уволил членов руководства компании, в том числе генерального и финансового директоров. Как следует из документов, размещенных в базе Комиссии по ценным бумагам и биржам США, Маск также распустил совет директоров и стал единоличным руководителем Twitter.