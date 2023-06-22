ФСБ раскрыла архивы об украинских националистах в Крыму в Великую Отечественную войну

Члены организации активно занимались вербовкой новых членов, участвовали в карательных операциях против мирного населения

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июня. /ТАСС/. Управление ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю рассекретило документы, подтверждающие факты преступной деятельности украинских националистов в Крыму по время Великой Отечественной войны. Об этом сообщила в четверг пресс-служба регионального ведомства.

"Управление передало в Государственный архив Республики Крым копии уникальных документов ведомственных архивов, которые подтверждают многочисленные факты преступной деятельности украинских националистов в годы Великой Отечественной войны на полуострове", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, архивные документы свидетельствуют о попытках распространения украинскими националистами своей идеологии в Крыму. Члены организации активно занимались вербовкой новых членов, участвовали в карательных операциях против мирного населения. Передача копий секретных документов состоялась в рамках проекта "Без срока давности".

"Один из украинских националистов, работая управдомом в Симферопольской городской управе, составил и передал полиции списки 150 евреев, в том числе стариков, женщин и детей, которых нацисты расстреляли в противотанковом рву возле Симферополя", - сообщили в ведомстве.

Украинская националистическая идеология не вызывала поддержки у населения Крыма, преступления против жителей полуострова наоборот дискредитировали нацистов. Неприятие жителями Крыма националистической идеологии сохраняется до сих пор, что "подтверждается событиями "Крымской весны" 2014 года, а также массовой поддержкой крымчанами целей проведения специальной военной операции на Украине", добавили в ведомстве.