Первые экземпляры книги о преступлениях нацистов направили Путину и Лукашенко

Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев рассказал, что гордится приветствием выпуска первой книги проекта "Библиотека Союзного государства" президентами России и Белоруссии

БРЕСТ, 22 июня. /ТАСС/. Организаторы издания книги о военных преступлениях нацистов и их пособников против народов Советского Союза в годы Великой Отечественной войны в преддверии Дня памяти и скорби направили первые экземпляры президентам России и Белоруссии Владимиру Путину и Александру Лукашенко. Об этом в ходе презентации в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" книги "Срока давности не имеют..." из серии "Библиотека Союзного государства" сообщил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

"Хочу особо подчеркнуть, что накануне Дня памяти и скорби мы направили первые экземпляры этой книги в адрес президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и в адрес президента республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко", - сказал Мезенцев.

"Мы были горды в ушедшем году, когда Владимир Владимирович Путин и Александр Григорьевич Лукашенко приветствовали выпуск первой книги проекта "Библиотека Союзного государства". Первая книга была посвящена ратным подвигам белорусских полков в Отечественной войне 1812 года. И логично, что вторая книга посвящена тоже защите исторической памяти, посвящена фактам геноцида в отношении белорусского народа, народов Советского Союза", - сказал Мезенцев.

Книга "Срока давности не имеют..." из серии "Библиотека Союзного государства", подготовленная историками Белоруссии и России при участии сотрудников прокуратур, министерств юстиций и судебных органов двух стран, рассказывает о военных преступлениях нацистов и их пособников против народов Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. В издании представлены материалы уголовных дел, свидетельства очевидцев злодеяний, творившихся на советской земле оккупантами и их приспешниками. Ранее Мезенцев заявлял о том, что книга "подтвердит факты геноцида в отношении народов Советского союза, в отношении граждан, которые проживали на территории Белоруссии в 1941-1944 годах", а также то, что "блокада Ленинграда и варварское, зверское, отношение немцев к жителям Ленинградской области - это тоже факт геноцида, исторически и юридически подтвержденный".