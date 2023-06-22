Академик РАН призвал историков России и Белоруссии отстаивать вклад СССР в Победу

Научный руководитель ИВИ РАН отметил, что важным вопросом сегодня остается изучение нацистского наследия

БРЕСТ, 22 июня. /ТАСС/. Российским и белорусским историкам следует и впредь изучать наследие нацизма, особенно в части его проявлений в наши дни, и отстаивать вклад Советского Союза в победу во Второй Мировой войне, который сейчас пытаются отрицать. Об этом заявил сопредседатель Российского исторического общества, научный руководитель Института всеобщей истории (ИВИ) Российской академии наук Александр Чубарьян в четверг в ходе выступления в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" на мероприятиях, приуроченных ко Дню памяти и скорби.

"Сейчас мы присутствуем при попытках или отрицать, или предать забвению нацизм как систему. Думаю, что очень важно рассмотреть вопрос: а сегодня в чем проявляется так называемое наследие нацизма?" - отметил Чубарьян. Историк напомнил, что "осуждение нацизма как системы было сделано официально в политическом и правовом отношении в Нюрнберге - и надо сегодня рассмотреть еще раз вопрос: как наследие и решения Нюрнберга звучат сегодня, что остается непреходящим в этих решениях".

Академик Чубарьян также обратил внимание на современные попытки отрицания вклада СССР в победу во Второй Мировой войне. "Всем известны заявления даже ответственных государственных деятелей Соединенных Штатов, да и в Европе, которые вообще снимают вопрос о вкладе нашей страны в Победу, ее роли в освобождении Европы. Я думаю, что это вечная тема, сегодня она остро звучит - и я думаю, что мы должны совместно с нашими белорусскими коллегами, как и другими людьми, вести работу в этом направлении <...>. У меня сохраняются контакты с нашими коллегами-историками и в Соединенных Штатах, и в Европе. И я должен сказать, что классические историки академического плана не разделяют точки зрения современных пропагандистов, журналистов, политологической некоторой элиты, которые пытаются отрицать вообще или снизить роль нашей страны в Победе", - сказал Чубарьян.

Историк иронически упрекнул антироссийских спикеров в неуважении к памяти выдающихся государственных деятелей собственных стран - президента США Франклина Рузвельта и премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, которые "обсуждали темы мира и Победы не вдвоем, а вместе со Сталиным".