В Италии прошли акции в память о годовщине начала Великой Отечественной войны

"Свечу памяти" зажгли у античного римского памятника "Алтарь мира"

РИМ, 22 июня. /ТАСС/. Соотечественники и итальянские друзья России провели в четверг - в День памяти и скорби - акции, посвященные 82-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

Чуть более десятка соотечественников собрались у античного римского памятника "Алтарь мира" и зажгли "Свечу памяти".

Несколько лет акцию "Зажжем свечу молча" проводят координаторы "Бессмертных полков", волонтеры и активисты историко-патриотических организаций из десятков городов. Как поделилась с ТАСС координатор "Бессмертного полка" в Катании (о. Сицилия) Елена Скобелева, каждый год мероприятие собирает онлайн сотни участников со всего мира.

"Каждый год 22 июня в четыре утра по московскому времени мы встречаемся онлайн и зажигаем свечу скорби. Некоторые приходят к своим местным памятникам и мемориалам", - рассказала собеседница агентства.

С каждым годом у сайта и Telegram-канала "Бессмертный полк в Италии" становится все больше подписчиков. Как ТАСС рассказала одна из их основательниц и авторов Екатерина Корнилкова, публиковать истории советских солдат, бежавших из плена и присоединившихся к отрядам итальянских партизан, начали в 2018 году.

"Мы проводим и поисковые экспедиции, ходим по архивам. Иногда могилы в архиве значатся в одном месте, а потом выясняется, что останки были перенесены. Мы ищем родственников, публикуем переписку, которая велась с бывшими итальянскими товарищами по оружию", - рассказала она.

Обращения от итальянцев

Иногда к российским дипломатам обращаются сами итальянцы с просьбой по возможности сообщить о судьбе своих предков, участвовавших в военной кампании Бенито Муссолини в России. Как сообщил генеральный консул РФ в Палермо Сергей Патронов, российское министерство обороны недавно ответило на такой запрос жителя Сицилии. В ответном письме была предоставлена архивная информация о том, что "лейтенант итальянской армии Антонио Микале был взят в плен советскими военными 25 декабря 1941 года и умер спустя два года в лагере для военнопленных".