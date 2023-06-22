Индонезия не возобновит отмененный из-за ковида безвизовый режим

В министерстве туризма страны считают, что это не повредит туристической отрасли

ТОКИО, 22 июня. /ТАСС/. Власти Индонезии решили не возобновлять безвизовый режим для некоторых стран, включая РФ, который был приостановлен из-за пандемии. Об этом сообщило агентство Антара.

В индонезийском министерстве туризма считают, что это не повредит местной туристической отрасли. "Безвизовый режим оказался неэффективным", - заявил министр туризма Сандьяга Уно, слова которого привела газета The Jakarta Post.

Безвизовый режим действовал для 159 стран, включая Россию. В настоящее время возможность безвизового въезда в страну есть у граждан стран, входящих в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).