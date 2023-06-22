В Кирове впервые за 16 лет расчистят русло реки Хлыновки к 650-летию города

Также планируют выпустить в реку Вятку молоди щуки или стерляди

КИРОВ, 22 июня. /ТАСС/. Власти Кировской области планируют расчистить русло реки Хлыновки впервые за 16 лет к 650-летнему юбилею города Кирова. На эти цели направят 2,4 млн рублей, сообщили в пресс-службе правительства региона в четверг.

"Министерство охраны окружающей среды Кировской области заключило государственный контракт на расчистку русла реки Хлыновки в Кирове на участке от 0 до 7 км от устья (от ул. Пристанской до ул. Калининцы). Работы выполняются в рамках подготовки к 650-летию города Кирова. Финансирование предусмотрено в полном объеме за счет средств федерального бюджета, стоимость мероприятия составляет 2,4 млн рублей. Окончание работ - 31 октября 2023 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что последний раз русло реки Хлыновки на одном из участков расчищали 16 лет назад, в 2007 году. Берега реки Хлыновки заросли деревьями и кустарниками, корни которых подмываются водами реки, в результате растения падают в реку, замываются грунтом и перегораживают русло. В таких местах образуются скопления отходов. Подобные завалы приводят к уменьшению скорости течения реки и заилению русла.

"В ходе проведения работ планируется выполнение расчистки русла реки Хлыновки от донных отложений, завалов из упавших деревьев, а также будет проведена вырубка нависающих деревьев и кустарника в русле реки", - пояснили в министерстве охраны окружающей среды. Также контрактом предусмотрен выпуск в реку Вятку молоди щуки или стерляди.

Подготовка к юбилею Кирова

Юбилей города Кирова будет отмечаться в 2024 году. К празднованию планируют привести в порядок многие здания в городе, предстоит реконструкция Кировского колледжа музыкального искусства, Вятского художественного музея, драмтеатра, ведется ремонт фасадов жилых домов, планируется ремонт аэровокзального комплекса, обновление фасада железнодорожного вокзала, строительство фиджитал-центра. В план включены работы по рекультивации крупнейшей в Кирове свалки в поселке Костино, благоустройству парка имени С. М. Кирова, Александровского сада, обновлению площади перед областной филармонией.

Событийная часть плана мероприятий к юбилею включает гастроли Большого и Мариинского театров, проведение международного фестиваля детских театров "Вятка - город детства", международного Васнецовского пленэра, концертов, джазового фестиваля, гастрофестивалей, выставок, форумов, тематических туров и других мероприятий.