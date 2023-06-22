В Курской области запретили массовые публичные мероприятия

Исключением стали мероприятия, посвященные государственным праздникам и дням воинской славы

КУРСК, 22 июня. /ТАСС/. Массовые публичные мероприятия запретили в граничащей с Украиной Курской области до момента снятия установленного ранее режима среднего уровня реагирования. Соответствующее постановление подписал в четверг и.о. губернатора региона Алексей Смирнов.

"В целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности на территории Курской области, реализации мер, предусмотренных указом президента Российской Федерации от 19 октября 2022 года. <...> Постановляю: запретить на территории Курской области проведение массовых публичных мероприятий, за исключением мероприятий, посвященных государственным праздникам, дням воинской славы и памятным датам, проводимых органами публичной власти", - говорится в документе, опубликованном на сайте правительства региона.

В постановлении отмечается, что принятая мера будет действовать до снятия режима среднего уровня реагирования, который установили в Курской области в октябре 2022 года.

Власти Курской области продлили высокий (желтый) уровень террористической опасности с 4 февраля на период усиленных мер по защите и охране территории региона. С 19 октября 2022 года в области действует средний уровень реагирования: там усилили пропускной режим на приграничных территориях, на въезде в Курчатов и выезде из города, где располагается Курская атомная электростанция, контроль на основных магистралях области. Также усилена охрана объектов инфраструктуры и образования, работа по досмотру на железнодорожном и автомобильном вокзалах, запрещено использование беспилотников.