Российские дипломаты и соотечественники возложили в День памяти и скорби цветы в Лондоне

В диппредставительстве РФ рассказали, что никакого согласования с британской стороной не потребовалось

ЛОНДОН, 22 июня. /ТАСС/. Дипломаты посольства России в Великобритании и российские соотечественники в Соединенном Королевстве возложили в четверг цветы по случаю 82-й годовщины начала Великой Отечественной войны. Памятное мероприятие прошло у советского военного мемориала в Лондоне.

Как рассказали ТАСС в диппредставительстве, никакого согласования с британской стороной не потребовалось. "Мы ничего не согласовывали, пришли и возложили цветы, почтили память. После нас приехали и другие наши сограждане, сегодня возложение будет целый день продолжаться", - сообщили в посольстве.

"Как нам сказали наши соотечественники, они уже устали от информационного давления. Кроме того, они считают своим долгом прийти к мемориалу и почтить память наших великих предков - воинов Красной армии, освободивших не только нашу страну, но и Европу от фашизма", - добавил он

Мемориал у Имперского военного музея представляет собой абстрактное изображение склонившего голову человека, который держит над собой колокол, навечно смолкший в память о жертвах войны. Памятник работы скульптора Сергея Щербакова был установлен на юге Лондона в 1999 году.