В Израиле почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны

Церемония приурочена к 82-й годовщине нападения нацистской Германии на СССР

ИЕРУСАЛИМ, 22 июня. /ТАСС/. Живущие в Израиле ветераны, представители российского дипломатического корпуса почтили в четверг память павших в Великой Отечественной войне и возложили цветы и венки к монументу "Свеча памяти" в Иерусалиме, посвященному памяти блокадников. Церемония приурочена к 82-й годовщине нападения нацистской Германии на СССР.

Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания, представители ветеранских организаций сделали короткие выступления, в которых подчеркнули важность сохранения исторической памяти о подвиге предков, который остается связующей нитью между народами Израиля и России. В числе участников были блокадники, израильтяне, пережившие Холокост, представители организаций русскоязычных соотечественников.

Монумент "Свеча памяти" открыли 23 января 2020 года президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Памятник установлен в парке Сакер, недалеко от зданий МИД Израиля, Верховного суда и Кнессета - израильского парламента. На восьмиметровой стеле размещены два символа: петербургский - Медный всадник и силуэт Петропавловской крепости в прицеле вражеских орудий - и израильский - звезда Давида с менорой в центре, опутанная колючей проволокой, символизирующей концентрационные лагеря.

Ранее в четверг российские дипломаты, ветераны и представители организаций русскоязычных соотечественников возложили цветы к Мемориалу Победы Красной армии над нацистской Германией в городе Нетании на берегу Средиземного моря.

Кроме того, ночью у монументов в Иерусалиме и Нетании прошла мемориальная акция "Свеча памяти". В ходе нее в 04:00 по московскому времени проживающие в Израиле молодые русскоязычные соотечественники вместе с пережившими Холокост израильтянами зажгли свечи у подножия памятников в память о 27 миллионах погибших в Великой Отечественной войне, бессмертном подвиге многонационального советского народа. Мероприятие было организовано при содействии посольства России в Израиле и Русского дома в Тель-Авиве. Как сообщили в российской дипмиссии, аналогичные акции состоялись в израильских городах Бат-Ям, Петах-Тиква и Хайфа.