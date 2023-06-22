В ЛНР прорабатывают вопрос передачи бесхозной земли аграриям

Врио главы региона Леонид Пасечник сообщил, что к 2025 году в республике будут действовать пять государственных программ и более 40 мер поддержки для сельхозтоваропроизводителей

ЛУГАНСК, 22 июня. /ТАСС/. Власти ЛНР прорабатывают вопрос передачи бесхозных сельхозугодий аграриям республики. Об этом сообщил врио главы региона Леонид Пасечник.

"Сейчас решаем вопрос передачи бесхозной земли в собственность местных советов с последующей возможностью аренды производителями, а со следующего года запускаем возмещение затрат на ввод в оборот и использование пашни. Конечная цель - 100% обработанных земель", - написал он в Telegram-канале по итогам встречи с аграриями Станично-Луганского района ЛНР.

Пасечник рассказал, что к 2025 году в республике будут действовать пять государственных программ и более 40 мер поддержки для сельхозтоваропроизводителей ЛНР. "Уже в этом году, помимо предоставления прямых субсидий, запускаем льготное кредитование и предоставление в лизинг самоходной техники, доступ к которому удалось получить благодаря сотрудничеству с корпорацией "Росагролизинг", а в следующем году запустим льготное инвестиционное кредитование и возможность оформления грантов для малых производителей", - отметил он.

Врио главы ЛНР также сообщил, что поручил региональному Минтрансу в течение 10 дней решить проблему с доступом к элеватору - из-за перекрытых железнодорожных путей у станции Ольховой аграриям сложно добираться к зернохранилищу.

Пасечник на полях ПМЭФ подписал соглашение о сотрудничестве с "Росагролизингом". Он указал, что сотрудничество с корпорацией позволит аграриям республики обновлять технический парк и оборудование, а также адаптироваться к особенностям российского законодательства, обучиться финансовой и цифровой грамотности, основам бизнес-планирования.