В РПЦ заявили, что ситуация с "Троицей" показала важность повышения образования молодежи

Глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, Владимир Легойда назвал "драмой" то, что в России есть "молодежь, которая не знает, что такое икона "Троица", и не знает, кто такой Рублев"

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Ситуация с передачей Русской православной церкви иконы "Троица" кисти Андрея Рублева и вызванный этим общественный резонанс еще раз явно продемонстрировали необходимость повышения общего образовательного уровня нынешней российской молодежи, в том числе в сфере истории и культуры. Такое мнение высказал в четверг глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, профессор МГИМО Владимир Легойда.

"Проблема не в том, что где-то пытаются рассказать, надо передавать икону или не надо, что якобы общество раскололось, проблема - если хотите, драма - в том, что у нас есть молодежь, которая не знает, что такое икона "Троица", и не знает, кто такой Рублев", - сказал Легойда в ходе бизнес-завтрака фонда "Женщины России", посвященном теме "Культурный код российской экономики. Традиционные ценности как фактор национального экономического суверенитета".

Глава синодального отдела привел в пример свою недавнюю беседу с одним юношей, в которой речь зашла о передаче иконы "Троица" Русской православной церкви

"И в процессе разговора с ним - молодым, ярким, интересным человеком - я понимаю, что он вообще не знает, что такое икона "Троица", и плохо себе представляет, кто такой Андрей Рублев. И вот это и есть проблема идентификации и - если хотите - вот этого модного выражения "культурный код". Если нам кажется, что он прошит где-то и передается автоматически, то нет, это не так", - отметил представитель Русской церкви.

Он также обратил внимание на то, что сегодня Россия переживает тяжелейшее противостояние с "не самой большой, но все-таки с определенной частью мира", и на стороне нашей страны - "правда и будущая победа". "Когда все это произойдет, наверное, тоже никто не знает, но понятно, что первым закончится военное противостояние, потом экономические сложности - они дольше будут продолжаться, и самым длительным, стратегическим, если угодно, будет, конечно, противостояние, связанное с ценностной и с идейной системой", - добавил Легойда.