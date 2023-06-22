В Курганской области прокуратура планирует запустить горячую линию для погорельцев

В ведомстве отметили, что она будет заниматься вопросами получения денежных компенсаций за утраченное в результате пожара имущество

ТАСС, 22 июня. Прокуратура Курганской области организовала горячую линию для сбора информации о проблемах погорельцев с получением компенсаций за утраченное во время ЧС жилье. , сообщили в четверг в ведомстве.

"В прокуратуре Курганской области с 26 по 28 июня <…> организована работа телефонной горячей линии по вопросам выплат компенсаций гражданам, пострадавшим от пожаров 7 мая текущего года. <…> Граждане могут сообщить информацию о возникающих проблемах при предоставлении денежных выплат в качестве компенсаций, в связи с утратой в результате пожара жилого помещения и имущества. По всем поступившим сообщениям будут организованы надзорные мероприятия. По результатам, в случае выявления нарушений, будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования, направленный на реальное восстановление прав граждан", - говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация, что не все пострадавшие смогли получить помощь на восстановление жилья. Как сообщил в среду глава региона Вадим Шумков, все выплаты и выдача сертификатов пострадавшим от ЧС завершены, многие уже приобрели квартиры либо начали строить дом, но есть люди, которые не имели никаких правоустанавливающих документов на сгоревшее имущество. По его данным, в таких ситуациях будет разбираться специальная комиссия.

Из-за природных пожаров с 27 апреля режим чрезвычайной ситуации был введен на территории Кургана и Кетовского округа, с 7 мая режим ЧС ввели во всем регионе. Режим был снят 16 мая. Погибли 22 человека при масштабных пожарах на территории Курганской области. Огнем были повреждены 1 820 жилых и нежилых строений, из них 696 были брошенными либо бесхозными.