В Пскове ввели ограничения на работу компаний по прокату электросамокатов

Передвигаться на электросамокатах запретили на территории Псковского Кремля, а в городских скверах, парках и на набережных они должны будут принудительно снижать скорость до 15 км/ч

ПСКОВ, 22 июня. /ТАСС/. В Пскове ввели ограничения на работу кикшеринговых компаний, предоставляющих услуги по прокату электросамокатов, сообщил в четверг глава муниципалитета Борис Елкин.

"Подписали с представителями кикшеринга соглашение, которое регламентирует использование в Пскове электросамокатов. Вопрос актуальный. В Пскове работают две кикшеринговые компании. В соглашениях с ними прописали два типа зон: где проезд на самокатах запрещен, это Псковский кремль, и где скорость передвижения ограничивается до 15 км/ ч. Это скверы, парки и набережные", - написал Елкин в своем Telegram-канале.

Елкин также отметил, что самокаты будут запрограммированы таким образом, что в зоне запрета они просто не будут двигаться, а в зоне ограничения - автоматически снижать скорость.

"В ближайшее время на каждом ТС появится табличка с правилами его использования. Надеюсь, что вместе сможем увеличить число осознанных пользователей. Такую же работу проведем с обычными пунктами проката. Псковичей с личными электросамокатами тоже призываю соблюдать новые правила", - добавил глава города.