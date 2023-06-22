В Антарктиде организовали вещание шести российских телеканалов

Для полярников стали доступны "Первый канал Европа", "Россия-24", RTR Planeta, "Победа", а также испанская и английская версии RT

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Арктический и антарктический научно-исследовательский институт (ААНИИ) совместно с ФГПУ "Космическая связь" смог организовать вещание шести российских телеканалов на станции Беллинсгаузен в Антарктиде. Для полярников стали доступны "Первый канал Европа", "Россия-24", RTR Planeta, "Победа", а также испанская и английская версии RT, которые смогут смотреть и на соседних чилийских станциях, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе ААНИИ.

"Специалисты организовали прием шести российских телевизионных каналов на антарктической станции Беллинсгаузен. Одновременно трансляция российского телеканала RT на испанском и английском языках открыта для просмотра на соседних чилийских станциях и базах на острове Кинг-Джордж", - рассказали в пресс-службе.

Для организации вещания на станции была выполнена перенастройка спутниковой связи на новый отечественный геостационарный космический аппарат связи "Экспресс-АМ8". Специально для Беллинсгаузена и научно-экспедиционных судов Российской антарктической экспедиции ФГПУ "Космическая связь" запустило отдельный мультиплекс телевизионного вещания.

Также на станции Беллинсгаузен начались работы по развитию сети сотовой связи. С этой целью был расширен спутниковый канал связи, на базе фемтосоты по временной схеме организована связь GSM МТС в главном здании станции - доме Радио. Монтаж основной базовой станции GSM, которая обеспечит связью всю станцию и окрестности, планируется осуществить в период проведения сезонных работ в январе 2024 года.

Российская Антарктическая экспедиция (РАЭ) - непрерывно работающая экспедиция Арктического и антарктического научно-исследовательского института в Антарктике. В РАЭ участвуют зимовщики и сезонные отряды, работающие антарктическим летом. В Антарктиде сотрудники института постоянно ведут мониторинг изменений природной среды на пяти круглогодичных станциях: Новолазаревская, Беллинсгаузен, Мирный, Прогресс и Восток. В летний период выполняют работы на сезонных полевых базах Молодежная, Дружная-4, Оазис Бангера, Русская и Ленинградская.

Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт - ведущий мировой научный центр по исследованию полярных областей Земли. Институт проводит весь цикл работ в высоких широтах в интересах Российской Федерации и коммерческих компаний. Научные подразделения института занимаются фундаментальными и прикладными исследованиями климата, процессов в атмосфере, ближнем космосе, морской среде и ледяном покрове.