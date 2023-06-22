В Финляндии почтили память советских воинов

В стране находится более 80 братских захоронений советских военнослужащих

СТОКГОЛЬМ, 22 июня. /ТАСС/. Акция "Минута молчания" в День памяти и скорби в связи с 82-й годовщиной со дня начала Великой Отечественной войны прошла на советском воинском мемориале на кладбище города Порвоо в Финляндии. Ее организатором стал Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки.

"Сегодня в память о всех погибших советских воинах мы возложили цветы, зажгли свечу памяти и провели минуту молчания", - рассказал ТАСС представитель РЦНК. В акции участвовали российские соотечественники в Финляндии.

Над братской могилой на городском кладбище установлен гранитный памятник с именами погибших советских солдат - Бебрис Владимир Юсупович (1923-1941), Кернев Иван Иванович (1912-1941), Кубри Яков Иванович (1921-1941), Стахевич Сергей Григорьевич (1918-1941).

В 21 городе Финляндии находится более 80 братских захоронений советских военнослужащих, погибших здесь в годы советско-финской войны 1939-1940 годов и Великой Отечественной войны.