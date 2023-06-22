22 июня, 13:38,
обновлено 22 июня, 13:58

Роскомнадзор включил Amazon в перечень подлежащих "приземлению" иностранных компаний

Nathan Stirk/ Getty Images
© Nathan Stirk/ Getty Images

Помимо Amazon, в список попали еще 11 иностранных провайдеров хостинга

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Роскомнадзор включил в перечень иностранных компаний, подлежащих "приземлению", еще 12 иностранных провайдеров хостинга. Об этом в четверг сообщается на сайте ведомства.

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"Роскомнадзор включил 12 иностранных провайдеров хостинга в перечень компаний, подлежащих "приземлению", - говорится в сообщении.

В список компаний, которые теперь подлежат приземлению, вошли Hetzner Online GmbH, Network Solutions, WPEngine, HostGator.com, Ionos, DreamHost, FastComet, а также Amazon Web Services, GoDaddy.com, Bluehost, Kamatera и DigitalOcean.

1 июля 2021 года был принят закон "О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на территории Российской Федерации".

Как напомнили в Роскомнадзоре, включение в перечень на "приземление" обязывает иностранных провайдеров хостинга открыть на территории России представительство и разместить на своем сайте электронную форму обратной связи с российскими пользователями. Также компании должны зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора для оперативного взаимодействия с органами власти и ограничивать доступ к информации, нарушающей российское законодательство. 

Теги:
СШАРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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