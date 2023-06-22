В Калужской области на мемориале "Долина смерти" перезахоронили останки 56 красноармейцев

В честь Дня памяти и скорби в регионе также установили 12 памятных плит с именами 153 павших воинов

КАЛУГА, 22 июня. /ТАСС/. Останки 56 бойцов Красной армии перезахоронили на мемориальном комплексе в деревне Барсуки Калужской области, который называют "Долиной смерти" из-за кровопролитных боев времен Великой Отечественной войны, сообщил в Telegram-канале глава региона Владислав Шапша.

"На мемориальном комплексе в деревне Барсуки сегодня с воинскими почестями перезахоронили останки 56 бойцов. Их подняли поисковые отряды во время "Вахты памяти - 2023", - написал Шапша, добавив, что ведется работа по установлению имен погибших.

На территории мемориального комплекса захоронено более 6 тыс. погибших воинов. Как уточнили в пресс-службе ФСБ региона, в День памяти и скорби провели церемонию увековечивания имен героев-чекистов, установили более 130 бойцов отдельной мотострелковой бригады особого назначения. На плитах также значатся имена 21 красноармейца, которые установили во время поисковых экспедиций. "И сегодня на прежних захоронениях установили еще 12 памятных плит с именами 153 павших воинов", - добавил губернатор.

В годы войны бойцы отдельной мотострелковой бригады особого назначения НКВД СССР были заброшены в тыл противника весной 1942 года в составе семи разведывательно-диверсионных групп по личному приказу командующего Западным фронтом генерала армии Георгия Жукова. Группы чекистов успешно вышли в расположение частей Красной Армии, но одна была обнаружена противником и приняла здесь свой последний бой. В 2023 году Калужская область отмечает 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков.