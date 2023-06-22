Военно-медицинская академия Кирова создала образовательную платформу по военной хирургии

Знания, полученные на курсах, могут также пригодиться при ДТП, техногенных катастрофах и отравлениях

ТАСС, 22 июня. Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова совместно с Главным военно-медицинским управлением запустила образовательную платформу, на которой представлены уникальные курсы по лечению боевой травмы, сообщили в четверг в пресс-службе ФГАНУ "Социоцентр". В комплект вошли образовательные модули по военно-профессиональным дисциплинам, которые включают презентации, видеолекции, ситуационные задачи, основанные на реальных клинических случаях, и тесты для самоконтроля.

"Образовательные модули затрагивают актуальные вопросы диагностики, лечения и реабилитации боевой травмы - мультидисциплинарной проблемы военной медицины и здравоохранения в целом. Материал, изложенный на нашем портале, будет интересен как практикующим специалистам, так и учащимся медицинских вузов страны, и его создание является одной из ступеней в работе по воссозданию в системе медицинского образования страны военной подготовки", - рассказал заместитель начальника академии полковник медицинской службы Руслан Макиев.

На образовательном портале размещены доступные для скачивания актуальные и востребованные методические материалы: "Первая помощь", "Методические рекомендации по лечению боевой хирургической травмы", "Справочник тактической медицины". В практических руководствах по тактической медицине наглядно, в фотографиях и схемах, демонстрируются приемы и способы оказания самопомощи и взаимопомощи на поле боя. Все рекомендации в пособиях проверены огромным боевым опытом.

Зарегистрироваться и пройти курсы могут как гражданские специалисты, так и просто заинтересованные в медицине люди. Знания, полученные на курсах, могут пригодиться при ДТП, техногенных катастрофах, отравлениях. Например, из курса по военной терапии можно получить информацию о том, как на ранних этапах распознать отравление техническими жидкостями, продуктами горения, психотропными и наркотическими веществами, в том числе алкоголем, и оказать первую помощь больному до госпитализации. Важную информацию можно почерпнуть на курсе по военно-полевой хирургии, где рассказывается о травматическом шоке и методах его лечения. В целом каждый курс охватывает широкое поле вопросов и составлен так, чтобы не фокусироваться исключительно на военной тематике.

Образовательную платформу разработали и запустили в рамках федеральной программы Минобрнауки России "Приоритет 2030" (нацпроект "Наука и университеты").