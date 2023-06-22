В Ингушетии намерены построить первый реабилитационный центр для ветеранов СВО в 2024 году

Министр труда, занятости и социального развития региона Хаджибекир Муталиев сообщил, что учреждение будет рассчитано на 150 человек

МАГАС, 22 июня. /ТАСС/. Первый реабилитационный центр для ветеранов боевых действий и ветеранов специальной военной операции (СВО) намерены построить в Ингушетии в 2024 году. Учреждение будет рассчитано на 150 мест, сообщил ТАСС в четверг министр труда, занятости и социального развития региона Хаджибекир Муталиев.

"В 2024 году в рамках работы, проводимой в республике по социальной поддержке участников и ветеранов специальной военной операции, нами планируется начало и завершение строительства первого для Ингушетии реабилитационного центра для ветеранов боевых действий и ветеранов СВО. Идея строительства была поддержана главой республики, были внесены им соответствующие коррективы по увеличению мощности учреждения. Планируется, что мощность этого учреждения составит 150 человек", - сказал Муталиев.

По его словам, ведомство уже подготовило пакет документов на объект с помощью регионального Минстроя и направило его в Минтруд России.

"На земельном участке, находящемся в собственности республики и в оперативном управлении нашего министерства, на площади 2,8 гектара в сельском поселении Али-Юрт Назрановского района будет начато и завершено строительство реабилитационного центра на 150 коек. Это позволит увеличить базу социальных учреждений республики, у нас всего их пока семь, это наименьшее количество по субъектам СКФО. На это есть объективные причины - наша республика относительно молода, ранее мы не имели в составе необходимых учреждений", - добавил министр.

Ранее глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов ввел меры соцподдержки для семей мобилизованных. Ключевой мерой стало бесплатное предоставление мобилизованным гражданам земельных участков для индивидуального жилищного строительства.