Улицы Казахстана переименуют после призыва Токаева отказаться от советских названий

Президент страны ранее заявил, что в Казахстане "необходимо прекратить практику присвоения различным объектам имен деятелей советского периода, биографии которых целенаправленно мифологизируются в угоду чьим-то личным интересам и предпочтениям"

АСТАНА, 22 июня. /ТАСС/. Министерство культуры и спорта Казахстана намерено присвоить имена исторических деятелей страны 18 учебным заведениям и почти 70 улицам в связи с поручением президента Касым-Жомарта Токаева прекратить практику присвоения объектам имен деятелей советского периода, биографии которых целенаправленно мифологизируются в угоду чьим-либо интересам. Об этом сообщила пресс-служба ведомства по итогам заседания республиканской ономастической комиссии с участием депутатов парламента, представителей министерства, ученых и писателей.

Глава государства на заседании Национального курултая в городе Туркестане 17 июня заявил, что в Казахстане "необходимо прекратить практику присвоения различным объектам имен деятелей советского периода, биографии которых целенаправленно мифологизируются в угоду чьим-то личным интересам и предпочтениям".

Министр культуры и спорта Асхат Оралов на заседании ономастической комиссии напомнил, что глава государства поручил навести порядок в сфере ономастики и регламентировать все процедуры с учетом как региональных особенностей, так и общенациональных приоритетов. "С этой целью министерством культуры и спорта ведется актуализация списка исторических личностей "Тарихи тулгалар" ("Исторические личности" - прим. ТАСС), на основе которого объектам и улицам присуждаются новые названия", - пояснил глава ведомства.

По данным министерства, в ходе заседания обсуждался вопрос переименования 18 учебных заведений в разных регионах Казахстана и 69 улиц в городах Кокшетау, Косшы, Степногорск, Арысь и Талдыкорган. Они получат названия в честь казахских выдающихся личностей. Так, например, в городе Степногорск улицы Парковая и Степная будут переименованы в честь борца Кажымукана и Героя Советского Союза Маншук Маметовой соответственно.

"Что касается улиц и других локаций с идеологически устаревшими, повторяющимися названиями или попросту без них, то в городе Кокшетау "Парк борцам за революцию" будет переименован в "Алаш арыстары", а улица Дмитриева будет переименована в честь легендарного кюйши (исполнитель инструментальных пьес на домбре - прим. ТАСС) Даулеткерея", - рассказали в Минкультуры и спорта.

Там также отметили, что на текущий момент поступило 681 предложение касательно актуализации списка исторических личностей. "Было решено направить их в акиматы (администрации - прим. ТАСС) на рассмотрение местными ономастическими комиссиями. Комитету культуры будут даны поручения по введению необходимых изменений в методические рекомендации", - добавили в пресс-службе.

Национальный код

При этом на заседании Национального курултая Токаев подчеркнул, что Казахстан является средоточием и местом пересечения разных культур, которые органично вплетены в национальный код, и в республике высоко ценят свою историю, связанную с именами выдающихся представителей многих народов. В этой связи глава государства обратил внимание, что стране есть уникальные музеи таких поэтов и писателей, как Александр Пушкин, Тарас Шевченко, Федор Достоевский, Михаил Шолохов и других, чье наследие необходимо сохранять и изучать.